    PNB LBO Admit Card 2025: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से तुरंत करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    PNB LBO Admit Card 2025: ऐसे करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 04 जनवरी, 2025 को किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे अब पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    PNB LBO Admit Card 2025: ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

    पीएनबी की ओर से आज यानी 26 दिसंबर को लोकल बैक ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    पीएनबी की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर के कुल 750 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य जागरूकता विषय से 250 अकों के 250 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कुल 40 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

    परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपना एडमिट कार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रसास करें। अन्यथा अधिक देरी होने पर उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

