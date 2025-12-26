PNB LBO Admit Card 2025: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से तुरंत करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 04 जनवरी, 2025 को किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे अब पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।