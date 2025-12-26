Assam Rifles result 2025: असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडसमैन परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: असम राइफल्स की ओर से असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडसमैन परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार असम राइफल्स द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। वे आधिकारिक वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 215 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।