Assam Rifles result 2025: असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडसमैन परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: असम राइफल्स की ओर से असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडसमैन परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार असम राइफल्स द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। वे आधिकारिक वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 215 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
असम राइफल्स ने राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडसमैन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद 'Assam Rifles Technical/Tradesman Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडसमैन के कुल 215 पदों पर भर्ती की जाएगी।
