    SSC GD Constable Bharti 2026: कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेद ...और पढ़ें

    SSC GD Constable Bharti 2026: ऐसे करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल (SSC GD Constable) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बेहद ही कम समय बचा है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

    इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवार 01 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा। एसएससी की ओर से करेक्शन विंडो 08 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 के बीच में एक्टिव रहेगी।

    कौन कर सकते हैं अप्लाई

    • एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    एसएससी की ओर से कॉन्स्टेबल जीडी के कुल 25487 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो इस प्रकार है।

    पद का नाम कुल पद 
    बीएसएफ 616
    सीआईएसएफ  14595
    सीआरपीएफ  5490
    एसएसबी  1764
    आईटीबीपी  1293
    एआर  1706
    एसएसएफ  23

    ऐसे कर सकते हैं स्वयं अप्लाई

    एसएसीसी कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकेंगे।

    • कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी आदि को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
    • अब फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।


