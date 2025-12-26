SSC GD Constable Bharti 2026: कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल (SSC GD Constable) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बेहद ही कम समय बचा है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवार 01 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा। एसएससी की ओर से करेक्शन विंडो 08 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 के बीच में एक्टिव रहेगी।

कौन कर सकते हैं अप्लाई एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। इतने पदों पर होगी भर्ती एसएससी की ओर से कॉन्स्टेबल जीडी के कुल 25487 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो इस प्रकार है।