    UGC NET Admit Card 2025: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द आने की उम्मीद, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:03 AM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in ...और पढ़ें

    Hero Image

    UGC NET Admit Card 2025: परीक्षा कुल 85 विषयों के लिए आयोजित कराई जाएगी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार उम्मीदवारों को बेसब्री से है। जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वे जल्द ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमाम मीडिया रिपोर्ट्रस की मानें तो एडमिट कार्ड आज या कल यानी 27 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को अवश्य संभालकर रखें। इसके साथ ही उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। 


    इस डेट से शुरू होगी परीक्षा

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 02, 03, 05, 06 और 07 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके अलावा, इस परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहले पेपर में अभ्यर्थियों से 100 अंकों के 50 प्रश्न और दूसरे पेपर में 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित है। 

    UGC NET Admit Card2025ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को Admit Card for UGC NET December 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

