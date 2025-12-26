UGC NET Admit Card 2025: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द आने की उम्मीद, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार उम्मीदवारों को बेसब्री से है। जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वे जल्द ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच किया जाएगा।

तमाम मीडिया रिपोर्ट्रस की मानें तो एडमिट कार्ड आज या कल यानी 27 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को अवश्य संभालकर रखें। इसके साथ ही उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे।



इस डेट से शुरू होगी परीक्षा एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 02, 03, 05, 06 और 07 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके अलावा, इस परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहले पेपर में अभ्यर्थियों से 100 अंकों के 50 प्रश्न और दूसरे पेपर में 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित है।