Bihar STET Result 2025: जल्द ही जारी होगा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल विद्यालय परीक्षा समिति की (BSEB) ओर से जल्द ही (BSEB STET 2025) परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। वे जल्द ही बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

Bihar STET Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट चेक बीएसईबी की ओर से एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदावरों को Bihar STET Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन हुई थी परीक्षा कक्षा 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच किया गया था। इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक, बीसी को 45.5 प्रतिशत अंक, ईडब्ल्यूए को 42.5 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।