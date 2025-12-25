Bihar DElEd 2026: बिहार डीएलएड एंट्रेस टेस्ट के लिए आवेदन डेट एक्सटेंड, अब इस डेट तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 9 जनवरी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र अभी तक किसी कारणवश फॉर्म भरने से चूक गए थे वे अब बढ़ाई गई तिथि तक BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट form.bsebdeled.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

30 हजार सीटों पर होगा प्रवेश इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य के 306 डीएलएड कॉलेजों में कुल 30 हजार रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा। आगे चलकर शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवा इस परीक्षा में भाग लेकर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं।