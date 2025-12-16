Language
    टीचर बनने के लिए बहुत से कोर्सेज हैं उपलब्ध, 12th या ग्रेजुएशन के बाद सीधे ले सकते हैं प्रवेश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    करियर डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में टीचर का दर्जा भगवान से ऊपर माना जाता है। वर्तमान समय में सरकारी अध्यापक की जॉब सबसे बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी के साथ ही देश के भविष्य के साथ कनेक्ट होने का मौका रहता है। ऐसे में करोड़ों युवा आज सरकारी टीचर बनने का सपना देखते हैं। अगर आप भी आगे चलकर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कोर्सेज उपलब्ध हैं।

    टीचर बनने के लिए 12th या ग्रेजुएशन के बाद सीधे लिया जा सकता है प्रवेश

    वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत से ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं जो टीचर बनने का सपना पूरा करवा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद लिया जा सकता है।

    12th के बाद टीचर बनने के लिए उपलब्ध कोर्सेज

    12th क्लास के बाद टीचर बनने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये एक नया प्रोग्राम लाया गया है जिसे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) के नाम से जाना जाता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स 12th के बाद ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ केवल 4 वर्ष में कर लेते हैं। इसके अलावा 12th के बाद 4 वर्षीय बीएलएड (B.EL.ED), इंटीग्रेडेड बीएड आदि प्रोग्राम उपलब्ध हैं।

    ग्रेजुएशन के बाद इन पाठ्यक्रमों के जरिये टीचर बनने की योग्यता होती है हासिल

    जो छात्र ग्रेजुएशन कर चुके हैं वे दो वर्षीय बीएड, डीएलएड आदि भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी छात्र टीचर बनने के लिए 2 वर्षीय डीएलएड/ डीएड/नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) आदि प्रोग्राम से भी शिक्षक बनने के लिए योग्यता हासिल कर सकते हैं।

    इन सभी प्रोग्राम के बाद टीईटी या सीटीईटी पास करना होता है अनिवार्य

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर दिए गए सभी प्रोग्राम की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद आपको राज्य स्तरीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) या सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) पास करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही आप टीचर पदों के लिए निकलने वाली भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे।

