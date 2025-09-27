SSC CPO Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में निकली भर्ती, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्नातक युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के कुल 212 पदों पर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के कुल 2861 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 17 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कितना मिलेगा वेतन दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।