SSC CPO Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में निकली भर्ती, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी
एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्नातक युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के कुल 212 पदों पर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के कुल 2861 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 17 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कितना मिलेगा वेतन
दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक व इसके समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। हालांकि एससी एवं एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।
ऐसे करें अप्लाई
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
