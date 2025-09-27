AIBE-20 Registration 2025: रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से शुरू, 30 नवंबर को होगी परीक्षा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से AIBE-20 Registration 2025 जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जो उम्मीदवार AIBE-20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे अब 29 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-20) के लिए आधिकारिक तौर पर एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक (AIBE-20) में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार (AIBE-20) परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे 29 सितंबर, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन शेड्यूल
इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार (AIBE-20) के लिए 29 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित है। इसके अलावा, उम्मीदवार 29 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।
इस दिन होगी परीक्षा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 30 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 15 नवंबर, 2025 को जारी कर दिए जाएंगे।
AIBE-20 Registration 2025: ऐसे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ’Registration link AIBE-XX’ लिकं पर क्लिक करना होगा।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
पास होने के लिए इतने अंक जरूरी
इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत और एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।