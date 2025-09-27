AIBE-20 Registration 2025: रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से शुरू, 30 नवंबर को होगी परीक्षा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से AIBE-20 Registration 2025 जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जो उम्मीदवार AIBE-20 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे अब 29 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-20) के लिए आधिकारिक तौर पर एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक (AIBE-20) में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार (AIBE-20) परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे 29 सितंबर, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन शेड्यूल इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार (AIBE-20) के लिए 29 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित है। इसके अलावा, उम्मीदवार 29 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

इस दिन होगी परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 30 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 15 नवंबर, 2025 को जारी कर दिए जाएंगे।