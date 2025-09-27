Language
    SSC Phase 13 Exam Answer Key 2025: एसएससी ने जारी की प्रोविजनल आंसर-की, 30 सितंबर तक कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:44 AM (IST)

    एसएससी की ओर से SSC Phase 13 Exam Answer Key 2025 जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। गलत उत्तर के लिए उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा।

    SSC Phase 13 Exam Answer Key 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी फेज-13 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर SSC Phase 13 परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से एसएससी फेज-13 लिखित परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त, 2025 को किया गया था। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    SSC Phase 13 Exam Answer Key 2025: ऐसे चेक करें प्रोविजनल आंसर-की

    एसएससी की ओर से फेज-13 लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • एसएससी फेज-13 लिखित परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन में 'Phase-XIII/2025/Selection Posts Examination' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें।
    • अब आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • आंसर-की डाउनलोड करने के बाद आप अंत में इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

    30 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवार अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 सितंबर शाम 6 बजे तक ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के रूप में 50 रुपये ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

    ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

    • ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद 'Answer Key Challenge' पर क्लिक करें।
    • अब ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान करके आंसर को सबमिट करें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

