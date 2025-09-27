SSC Phase 13 Exam Answer Key 2025: एसएससी ने जारी की प्रोविजनल आंसर-की, 30 सितंबर तक कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी फेज-13 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर SSC Phase 13 परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से एसएससी फेज-13 लिखित परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त, 2025 को किया गया था। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।