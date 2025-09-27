Bihar Police Constable Result 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी, यहां csbc.bih.nic.in से करें तुरंत चेक

केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की ओर से Bihar Police Constable 2025 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में कुल 99690 उम्मीदवारों को पीईटी के लिए चयनित किया गया है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। सीएसबीसी की ओर से Bihar Police 2025 का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत कुल 99,690 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चयनित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Bihar Police Constable Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स का फॉलो करना होगा। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Written Examination Results for Shortlisting of Candidates for PET for Post of Constable लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन हुई थी परीक्षा केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की ओर से पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को आयोजित कराई गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल के कुल 19838 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 7935 पद, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 1983 पद, एससी के लिए 3174 पद, एसटी के लिए 199 पद, ईबीसी के लिए 3571 पद, बीसी के लिए 2381 पद और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद आरक्षित किए गए हैं।