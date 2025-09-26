Language
    IBPS PO Prelims Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है पीओ परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:46 PM (IST)

    आईपीबीएस की ओर से IBPS PO Prelims 2025 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट जल्द ही देख सकेंगे। आईबीपीएस परीक्षा का आयोजन 23 और 24 अगस्त को किया गया था।

    IBPS PO Prelims Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जो उम्मीदवार IBPS PO Prelims 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, आईबीपीएस की ओर से पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 23 और 24 अगस्त को किया गया था। ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अब बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि का उपयोग कर सकते हैं।

    IBPS PO Prelims Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    आईबीपीएस पीओ परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

    • पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर IBPS PO prelims result लिंक पर क्लिक करें।
    • अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

    रिजल्ट के बाद

    आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा में रीजनिंग, सामान्य अर्थव्यवस्था, बैंकिंग जागरूकता, अंग्रेजी और डेटा एनालिसिस आदि विषय से 200 अंकों के 145 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 160 मिनट निर्धारित की गई है। 

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर आदि की जांच अच्छे से कर लें। साथ ही मुख्य परीक्षा भी नजदीक है। इसलिए तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना एक मॉक टेस्ट अवश्य दें और पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों का अभ्यास अवश्य करें। इसके अलावा रिवीजन को आसान बनाने के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें। 

