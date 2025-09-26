Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IB SA Admit Card 2025: सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां mha.gov.in से करें तुरंत डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:26 PM (IST)

    आईबी की ओर से IB SA Admit Card 2025 जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था अब वे आईबी की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 29 और 30 सितंबर को होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    IB SA Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, अब वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार शिफ्ट में होगी परीक्षा

    आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट की परीक्षा का आयोजन 29 व 30 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। परीक्षा चार शिफ्ट में आयोजत कराई जाएगी। पहली शिफ्ट 8:30 बजे, दूसरी शिफ्ट 11:30 बजे, तीसरी शिफ्ट 2:30 और चौथी शिफ्ट 5:30 बजे बजे आयोजित कराई जाएगी।

    ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "Recruitment section" सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब "IB SA Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • अंत में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन टियर-1, टियर-2 और टियर-3 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। टियर-1 में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल/एनालिटिकल/रीजनिंग, अंग्रेजी और जनरल स्टडीज विषय से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें: CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 18 दिसंबर को होगी परीक्षा