CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 18 दिसंबर को होगी परीक्षा
एनटीए की ओर से CSIR UGC NET December 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक सीएसआईएर नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित पूरी डिटेल्स यहां देखें।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NET) की ओर से जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार CSIR-UGC NET December 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो गई है। बता दें, यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आयोजित कराई जाती है। ऐसे में जो उम्मीदवार बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी या पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए यह परीक्षा बेहद ही अहम है।
परीक्षा का शेड्यूल
परीक्षा में आवेदन करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार CSIR-UGC NET 2025 के लिए 24 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं।
इस दिन होगी परीक्षा
एनटीए की ओर से CSIR-UGC NET December 2025 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 18 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है।
CSIR UGC NET December 2025: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "CSIR UGC NET December 2025" लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- आवश्यक जानकारी व दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कुल 5 पेपर का परीक्षण
- केमिकल साइंस
- अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंस
- लाइफ साइंस
- गणित विज्ञान
- फिजिकल साइंस
यहां करें संपर्क
आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उम्मीदवार एनटीए के हेल्प लाइन नंबर 011 40759000 या फिर csirnet@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
