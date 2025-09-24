Language
    CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की टेंटेटिव डेटशीट की जारी, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:05 PM (IST)

    सीबीएससी की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड के मुताबिक वर्ष 2026 की परीक्षाओं में करीब 45 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। यह परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 लेकर 15 जुलाई 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी यहां देखें।

    CBSE Datesheets 2026: यहां देखें पूरा शेड्यूल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी है। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से लेकर 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

    बोर्ड के मुताबिक वर्ष 2026 की परीक्षाओं में लगभग 45 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। ये परीक्षाएं 204 विषयों के लिए भारत और 26 विदेशी देशों के परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी।

    इसके साथ ही बोर्ड की ओर से यह भी जारी किया गया है कि यह एक टेंटेटिव डेटशीट है। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की फाइनल डेटशीट छात्र को अंतिम सूची मिलने के बाद जारी कर दी जाएगी।

    फरवरी से जुलाई के बीच होंगी परीक्षाएं

    सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी है। ऐसे में 17 फरवरी से लेकर 15 जुलाई के बीच सीबीएसई की ओर से निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी।

    • कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं
    • खेल छात्रों के लिए परीक्षाएं (कक्षा 12वीं)
    • दूसरी बोर्ड परीक्षाएं (कक्षा 10वीं)
    • सप्लीमेंट्री परीक्षाएं (कक्षा 12वीं)

    परीक्षा का मूल्यांकन 10 दिन बाद

    सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक परीक्षा के 10 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। साथ ही प्रत्येक विषय के मूल्यांकन के लिए 12 दिनों का लक्ष्य तय किया गया है। जैसे यदि 12वीं भौतिकी का पेपर 20 फरवरी को आयोजित कराया जाता है, तो इस पेपर का मूल्यांकन 03 मार्च, 2026 से शुरू हो जाएगा और यह प्रक्रिया 15 मार्च तक चलेगी। 

