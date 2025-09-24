CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की टेंटेटिव डेटशीट की जारी, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

सीबीएससी की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड के मुताबिक वर्ष 2026 की परीक्षाओं में करीब 45 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। यह परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 लेकर 15 जुलाई 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी यहां देखें।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी है। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से लेकर 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

बोर्ड के मुताबिक वर्ष 2026 की परीक्षाओं में लगभग 45 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। ये परीक्षाएं 204 विषयों के लिए भारत और 26 विदेशी देशों के परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से यह भी जारी किया गया है कि यह एक टेंटेटिव डेटशीट है। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की फाइनल डेटशीट छात्र को अंतिम सूची मिलने के बाद जारी कर दी जाएगी। फरवरी से जुलाई के बीच होंगी परीक्षाएं सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी है। ऐसे में 17 फरवरी से लेकर 15 जुलाई के बीच सीबीएसई की ओर से निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी।