IAF Group Y Admit Card 2025: ग्रुप-Y मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां indianairforce.nic.in से करें डाउनलोड
आईएएफ की ओर से IAF Group Y Medical Assistant Airmen परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। आईएएफ की ओर से परीक्षा का आयोजन कल यानी 25 सितंबर को किया जाएगा। यहां देखें पूरी जानकारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन एयरफोर्स (IAF) की ओर से IAF Group Y Medical Assistant Airmen भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 24 सितंबर को जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा कल 25 सितंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, अब वे आईएएफ की आधिकारिक वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
IAF Group Y Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
आईएएफ ग्रुप-Y मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- ग्रुप-Y मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर “IAF Group Y Medical Assistant Airmen 02/2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा पैटर्न
इस परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 45 मिनट निर्धारित की गई है। जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
