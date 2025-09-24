IAF Group Y Admit Card 2025: ग्रुप-Y मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां indianairforce.nic.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन एयरफोर्स (IAF) की ओर से IAF Group Y Medical Assistant Airmen भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 24 सितंबर को जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा कल 25 सितंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, अब वे आईएएफ की आधिकारिक वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।