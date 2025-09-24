Indian Airforce Admit Card 2025: इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड
भारतीय वायु सेना की ओर से Indian Airforce Agniveer Vayu 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा कल यानी 25 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित यहां देखें पूरी डिटेल्स।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना की ओर से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 24 सितंबर को जारी कर दिया गया है। जिन ने उम्मीदवारों Indian Airforce 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इतने उम्मीदवारों का होगा चयन
भारतीय वायु सेना की ओर से आयोजित अग्निवीर वायु की भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 2500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपना एडमिट कार्ड और आवश्यक आईडी अपने साथ जरूर साथ लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा वाले दिन तय समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
Indian Airforce Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर “Indian Airforce Agniveer Vayu 02/2026 Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
- अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद याद से इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा पैटर्न
लिखित परीक्षा की अवधि अलग-अलग निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।