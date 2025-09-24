Indian Airforce Admit Card 2025: इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

भारतीय वायु सेना की ओर से Indian Airforce Agniveer Vayu 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा कल यानी 25 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित यहां देखें पूरी डिटेल्स।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना की ओर से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 24 सितंबर को जारी कर दिया गया है। जिन ने उम्मीदवारों Indian Airforce 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इतने उम्मीदवारों का होगा चयन भारतीय वायु सेना की ओर से आयोजित अग्निवीर वायु की भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 2500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपना एडमिट कार्ड और आवश्यक आईडी अपने साथ जरूर साथ लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा वाले दिन तय समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।