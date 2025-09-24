IBPS Clerk 2025 Admit Card: कभी भी जारी हो सकता है क्लर्क प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, इस दिन होगी परीक्षा

आईबीपीएस की ओर से IBPS Clerk 2025 प्रारंभिक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 04 05 और 11 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

IBPS Clerk 2025 Admit Card: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आईपीबीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर "IBPS CRP CSA-XV Preliminary Admit Card" लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी प्रारंभिक परीक्षा आईबीपीएस की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 04, 05 और 11 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे होगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से क्लर्क के कुल 10277 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।