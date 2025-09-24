UPSSSC: जूनियर एनालिस्ट फूड परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां upsssc.gov.in से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जूनियर एनालिस्ट फूड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएसएसएससी Junior Analyst Food 2025 परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अब डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।