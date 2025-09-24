Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSSSC: जूनियर एनालिस्ट फूड परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां upsssc.gov.in से करें चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    यूपीएसएसएससी की ओर से Junior Analyst Food 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16 फरवरी 2025 को किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 417 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    UPSSSC: जूनियर एनालिस्ट फूड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जूनियर एनालिस्ट फूड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएसएसएससी Junior Analyst Food 2025 परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अब डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16 फरवरी, 2025 को किया गया था। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से यूपीएसएसएससी की ओर से कुल 417 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

    ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    यूपीएसएसएससी की ओर से जूनियर एनालिस्ट फूड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • जूनियर एनालिस्ट फूड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए UPSSSC Junior Analyst Food रिजल्ट पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: फिनलैंड है दुनिया का सबसे खुशहाल देश, झीलों का नीलापन और सर्दियों की सफेद बर्फ को दर्शाता है राष्ट्रीय ध्वज