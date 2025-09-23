फिनलैंड है दुनिया का सबसे खुशहाल देश, झीलों का नीलापन और सर्दियों की सफेद बर्फ को दर्शाता है राष्ट्रीय ध्वज

फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार आठ वर्षों से सबसे खुशहाल देश की सूची में शामिल है। साथ ही इस देश को झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है। यहां की लगभग 75 प्रतिशत भूमि जंगल से घिरी हुई है जो इसे और ज्यादा आकर्षक बनाती है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक ऐसा देश है, जो लगातार आठ वर्षों से दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में सबसे ऊपरी पायदान पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड आठ वर्षों से सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहले नंबर पर है। यह देश केवल अपनी खुशहाली के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। इस देश को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहां की जलवायु और विशाल जंगल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने हुए है। ऐसे में अगर आपको भी फिनलैंड देश पसंद है और आप इस देश के बारे में और ज्यादा करीब से जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है। इस लेख के माध्यम से हम आपको फिनलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ा सकती है।

फिनलैंड ध्वज फिनलैंड के ध्वज को आधिकारिक रूप मान्यता 29 मई, 1918 को मिली थी। फिनलैंड का राष्ट्रीय ध्वज सफेद और नीला रंग का है। फिनलैंड के जकारियास टोपेलियस ने 1863 में प्रकाशित एक कविता में फिनलैंड के ध्वज के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि फिनलैंड का ध्वज हमारी झीलों का नीलापन और हमारी सर्दियों की सफेद बर्फ को दर्शाता है। फिनलैंड का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। इसमें नीले रंग की दो क्रॉस लाइन है, जो नागरिक और राज्य को दर्शाती है।

झीलों का देश फिनलैंड केवल एक खुशहाल देश ही नहीं, बल्कि इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। यहां लगभग 56,000 झीलें, दलदली भूमि और इसकी लगभग 75 प्रतिशत भूमि जंगलों से ढकी है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश भी बनाती है। फिनलैंड की पांच मशहूर झीलें लाप्पाजार्वी झील, इनारिजार्वी झील, तुउसुलनजार्वी झील, साक्सजेर्वी फिनलैंड की सबसे बड़ी फव्वारा झील और जुल्मा-ओल्की झील है, जो हर पर्यटकों बेहद ही लुभाती है।

फिनलैंड की भाषा और राजधानी फिनलैंड की दो प्रमुख राष्ट्रीय भाषा है, फिनिश और स्वीडिश। फिनलैंड में लगभग 90 प्रतिशत आबादी फिनिश भाषा बोलती है और 10 प्रतिशत आबादी स्वीडिश भाषा बोलती है। बता दें, स्वीडिश भाषा बोलने वाले लोग तटीय क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। हेलसिंकी शहर को "उत्तर का सफेद शहर" भी कहा जाता है, क्योंकि यहां मौजूद अधिकतम इमारतें हल्के रंग के ग्रेनाइट से बनी हैं।

लोकप्रिय सॉना संस्कृति फिनलैंड में सॉना संस्कृति वहां रहने वाले लोगों के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। यह केवल एक स्नान संस्कृति ही नहीं, बल्कि इस संस्कृति से फिनलैंड लोग अपने तन, मन को शुद्ध करके आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। पारंपरिक सॉना को लकड़ी से गर्म किया जाने की परंपरा है।