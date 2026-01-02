SBI SO Recruitment 2026: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 996 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवा 10 जनवरी तक स्पेशलिस्ट ऑ ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन नहीं कर सके थे। अब वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले जरूर आवेदन कर लें।
पात्रता मानदंड
- स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 750 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। साथ ही एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
- इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्र्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी को दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद शैक्षणिक दस्तावेजों को अपलोड करके ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
