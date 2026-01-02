SBI SO Recruitment 2026: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन नहीं कर सके थे। अब वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले जरूर आवेदन कर लें।

पात्रता मानदंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 750 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। साथ ही एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।