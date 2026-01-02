Language
    Bihar Havaldar Bharti 2026:  बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:18 PM (IST)

    बीपीएसएससी की ओर से बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 02 फरवरी तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवे ...और पढ़ें

    Bihar Havaldar Bharti 2026: न्यूनतन आयु 18 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 02 जनवरी से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों के पास हवलदार क्लर्क के पदों पर आवेदन करने का यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हवलदार क्लर्क के कुल 64 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर 02 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

     

     

     

