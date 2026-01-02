Bihar Havaldar Bharti 2026:  बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 02 जनवरी से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों के पास हवलदार क्लर्क के पदों पर आवेदन करने का यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हवलदार क्लर्क के कुल 64 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर 02 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।