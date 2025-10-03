SBI Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री और बैंकिंग क्षेत्र का कौशल होना चाहिए।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 122 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। इसके तहत अब वे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाएं थे।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।