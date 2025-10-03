SBI Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री और बैंकिंग क्षेत्र का कौशल होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 122 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। इसके तहत अब वे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाएं थे।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को बैलेंस शीट, अप्रेजल, असेसमेंट ऑफ क्रेटिट प्रोपोजल और क्रेडिट मॉनिटरिंग आदि का कौशल होना चाहिए।
कितना मिलेगा वेतन
इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
ऐसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए एसबीआई की ओर से 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं स्वयं अप्लाई
स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन उम्मीदवार स्वयं कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, साक्षात्कार और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट करें।
- अब अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
एप्लीकेशन फीस
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।