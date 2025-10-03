BCECE Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, 193 उम्मीदवारों का होगा चयन

बिहार कंबाइड एंट्रेस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (BCECE) की ओर से सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कंबाइड एंट्रेस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (BCECE) की ओर से सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आज आखिरी मौका है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से बोर्ड की ओर से कुल 193 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर आज रात 10 बजे तक आखिरी बार आवेदन कर सकते हैं।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।