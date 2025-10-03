Language
    BCECE Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, 193 उम्मीदवारों का होगा चयन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:05 PM (IST)

    बिहार कंबाइड एंट्रेस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (BCECE) की ओर से सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

    BCECE Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कंबाइड एंट्रेस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (BCECE) की ओर से सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आज आखिरी मौका है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से बोर्ड की ओर से कुल 193 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर आज रात 10 बजे तक आखिरी बार आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

    जरूरी योग्यता

    सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    साक्षात्कार शुल्क

    सभी वर्गों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 2,250 रुपये साक्षात्कार शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

    ऐसे करें खुद अप्लाई

    सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    2. इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
    3. अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉगिन करें।
    4. लॉगिन करने के बाद पद से संबंधित डिपार्टमेंट का चयन करें।
    5. इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, हस्ताक्षर और फोटो को जमा करें।
    6. फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    7. अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

    दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र, एमबीबीएस की प्रमाण-पत्र, (पीएचडी, डीएम, एसीएच या एमएससी) का प्रमाण-पत्र, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।

