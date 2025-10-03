RPSC Recruitment 2025: ग्रेड-1 टीचर के पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

आरपीएससी की ओर ग्रेड-1 टीचर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा) के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक RPSC 1st Grade Teacher (Agriculture) पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास इन पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ग्रेड-1 टीचर के कुल 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार राजस्थान में टीचर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शैक्षणिक योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को हिंदी देवनागरी लिखित भाषा में काम करने का अनुभव और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, राजस्थान राज्य की एससी एवं एसटी और ओबीसी महिलाओं को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।