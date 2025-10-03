RPSC Recruitment 2025: ग्रेड-1 टीचर के पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई
आरपीएससी की ओर ग्रेड-1 टीचर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा) के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक RPSC 1st Grade Teacher (Agriculture) पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास इन पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ग्रेड-1 टीचर के कुल 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार राजस्थान में टीचर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को हिंदी देवनागरी लिखित भाषा में काम करने का अनुभव और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, राजस्थान राज्य की एससी एवं एसटी और ओबीसी महिलाओं को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।
RPSC Recruitment 2025: कैसे करें रजिस्ट्रेशन
ग्रेड-1 टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करें।
- इसके बाद दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़े: HPU AE Recruitment 2025: असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू, स्नातक पास युवा कर सकते हैं अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।