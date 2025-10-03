HPU AE Recruitment 2025: असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू, स्नातक पास युवा कर सकते हैं अप्लाई
हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPU) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPU) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर ( इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल) के कुल 285 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार एचपीयू में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dhbvn.org.in पर जाकर 29 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- असिस्टेंट इंजीनियर ( इलेक्ट्रिकल) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, स्नातकोत्तर या इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
- असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
- असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने उच्च शिक्षा में हिंदी या संस्कृत भाषा का अध्ययन किया हो।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं बीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एससी, बीसी, महिला और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 148 रुपये, जबकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 590 रुपये निर्धारित की गई है।
ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन
असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dhbvn.org.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजोंं की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
