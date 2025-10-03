NEET PG Counselling 2025: जल्द ही जारी होगा काउंसलिंग शेड्यूल, यहां mcc.nic.in से कर सकेंगे डाउनलोड

एमसीसी की ओर से NEET PG Counselling 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों को एमडी एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के लिए नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार हैं वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से अभी तक नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिले लेना चाहते हैं, उन्हें नीट पीजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एमसीसी की ओर से नीट पीजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। एमसीसी की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद उम्मीदवार पीजी कोर्स में दाखिले के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

कितने चरणों में होगी काउंसलिंग एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंलिंग राउंड-1, राउंड-2, राउंड-3 और स्ट्रे राउंड यानी कुल चार चरणों में आयोजित कराई जाएगी। एमसीसी की ओर से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी उम्मीदवारों को च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करना भी जरूरी है। इसके बाद एमसीसी की ओर से एक से दो दिन बाद अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अंत में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में दाखिले और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करना होगा।