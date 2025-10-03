LIC AAO Prelims Exam 2025: प्रारंभिक परीक्षा आज से शुरू, यहां देखें जरूरी गाइडलाइंस
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) की ओर से LIC AAO Prelims Exam 2025 आज यानी 03 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 70 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा केंद्र में जाने से पहले जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान से जरूर पढ़ लें।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) की ओर से LIC AAO Prelims Exam 2025 आज यानी 03 अक्टूबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाना है। यह परीक्षा जेनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के कुल 841 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जा रही है। ऐसे में यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद ही खास है, जो एलआईसी में बतौर जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। अगर आप भी आज इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, तो परीक्षा में शामिल होने से पहले जरूरी गाइडलाइंस को जरूर देख लें।
प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न
एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी विषय से 70 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल एक घंटे के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। स्पेशलिस्ट की प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा, जबकि जेनरलिस्ट की प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है।
परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी दिशानिर्देश
- जो उम्मीदवार आज प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड को जरूर साथ लेकर जाएं।
- परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित आईडी होनी जरूरी है।
- परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लाने पर सख्त मनाही है।
एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
अगर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए आपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'LIC AAO / AE Pre Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
