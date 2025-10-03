LIC AAO Prelims Exam 2025: प्रारंभिक परीक्षा आज से शुरू, यहां देखें जरूरी गाइडलाइंस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) की ओर से LIC AAO Prelims Exam 2025 आज यानी 03 अक्टूबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाना है। यह परीक्षा जेनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के कुल 841 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जा रही है। ऐसे में यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद ही खास है, जो एलआईसी में बतौर जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। अगर आप भी आज इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, तो परीक्षा में शामिल होने से पहले जरूरी गाइडलाइंस को जरूर देख लें।