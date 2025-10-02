Language
    BSSC Sports Trainer Recruitment 2025: स्पोर्ट्स ट्रेनर के लिए आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू, स्नातक पास युवा कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    बीएसएससी की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के 300 से ज्याद पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 09 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

    BSSC Sports Trainer Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदो पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माधयम से स्पोर्ट्स ट्रेनी के कुल 379 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 152 पद, एससी के लिए 61 पद, एसटी के लिए 04 पद, ओबीसी के लिए 68 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 पद, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 11 पद और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 38 पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 09 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएंगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 11 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग की डिग्री होनी चाहिए व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी अंतराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी व सामान्य वर्ग की महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित गई है। इसके अतिरिक्त, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, एलाइड साइंस इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए 50 अंक का साक्षात्कार भी आयोजित कराया जाएगा।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।

