    AIIMS Gorakhpur Recruitment 2025: एम्स गोरखपुर में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, 26 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    एम्स गोरखुपर की ओर से फैकल्टी ग्रुप-ए के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमडी व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    AIIMS Gorakhpur Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर की ओर से फैकल्टी (ग्रुप-ए) के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार एम्स, गोरखपुर में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। फैकल्टी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 26 अक्तूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, एम्स गोरखपुर की ओर से फैकल्टी ग्रुप-ए कुल 88 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    पात्रता मानंदड

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएच (ट्रॉमा सर्जरी) एमडी (इमरजेंसी मेडिसिन), एमडडी (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) या एमडी (ब्लड बैंक) की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    कितना मिलेगा वेतन

    प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,68,900 रुपये से लेकर 2,20,400 रुपये प्रतिमाह, एडिशनल प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,48,200 रुपये से लेकर 2,11,400 रुपये प्रतिमाह, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,38,300 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये प्रतिमाह और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,01,500 रुपये से लेकर 1,67,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 50 व 56 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है।

