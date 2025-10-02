IB Security Assistant Answer Key 2025: जल्द ही जारी होगी आंसर-की, यहां mha.gov.in से कर सकेंगे तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर-1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकता है। जो उम्मीदवार टियर-की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अपनी आंसर-की चेक कर सकेंगे। बता दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर-1 परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर, 2025 को ऑफलाइन मोड में किया गया था। आईबी की ओर से आसंर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जल्द ही जारी की जाएगी।