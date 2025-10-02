IB Security Assistant Answer Key 2025: जल्द ही जारी होगी आंसर-की, यहां mha.gov.in से कर सकेंगे तुरंत डाउनलोड
आईबी की ओर से IB Security Assistant Answer Key 2025 जल्द ही जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार टियर-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 29 और 30 सितंबर को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर-1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकता है। जो उम्मीदवार टियर-की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अपनी आंसर-की चेक कर सकेंगे। बता दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर-1 परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर, 2025 को ऑफलाइन मोड में किया गया था। आईबी की ओर से आसंर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जल्द ही जारी की जाएगी।
IB Security Assistant Answer Key 2025: इन आसान स्टेप्स से कर सकेंगे चेक
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से आसंर-की डाउनलोड कर सकेंगे।
- प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर 'IB Security Assistant/Executive Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद उम्मीदवारों को यूजर आईडी, रजिट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कब जारी होगी आंसर-की
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर-1 परीक्षा की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आंसर-की अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। इसके अलावा, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सिक्योरिटी असिस्टेंट के कुल 4987 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
