ग्रीस के ध्वज में नीला रंग समुद्र और सफेद रंग शांति का प्रतीक है, नेशनल फ्लैग को 1978 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था

ग्रीस के झंडे में मौजूद नीला रंग समुद्र और सफेद रंग शांति व स्वतंत्रता का प्रतीक है। समय के साथ ग्रीस के ध्वज में कई संशोधन भी हुए हैं। इसे पहली बार 13 जनवरी 1822 को राष्ट्रीय सभा में अपनाया गया और साल 1978 में इसे औपचारिक रूप से मान्यता मिली।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ग्रीस एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, ऐतिहासिक धरोहर और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। ग्रीस देश यूरोप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है और यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। चारों ओर समुद्र से घिरे रहने के कारण यह इस देश की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। ग्रीस में रहने वाले लोग अपने देश को 'एल्लास' कहते हैं। साथ ही ग्रीस को आधिकारिक तौर पर 'हेलेनिक रिपब्लिक' कहा जाता है। ग्रीस का राष्ट्रीय ध्वज नीला और सफेद रंग का है, जो ग्रीस के समुद्र और आकाश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आज हम इस लेख के माध्यम से ग्रीस देश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे कि इसे आधिकारिक तौर पर कब मान्यता मिली और ध्वज में मौजूद रंग का क्या महत्व है।

ग्रीस का राष्ट्रीय ध्वज ग्रीस के राष्ट्रीय ध्वज में चार सफेद और पांच नीली पट्टियां हैं, जिनके ऊपरी बाएं कोने पर एक सफेद क्रॉस बना है। बता दें, नीला और सफेद रंग ग्रीस के राष्ट्रीय रंग माने जाते हैं। साथ ही ध्वज में मौजूद नीला रंग समुद्र और आकाश का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग ग्रीस की स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक है। इसके अलावा, ऊपरी बाएं कोने में बना सफेद क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीक के ध्वज में मौजूद सफेद और नीली नौ धारियां नौ शब्द वाले 'Eleftheria i Thanatos' यानी स्वतंत्रता या मृत्यु को दर्शाती है।

1820 के ग्रीक स्वतंत्रता की घोषणा ग्रीक को स्वतंत्रता एक लंबी लड़ाई के बाद मिली। दरअसल ग्रीक 19वीं शताब्दी में ओटोमन शासन के कब्जे में था। ऐसे में ग्रीक के लोगों ने अपने देश को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्रता दिलाने लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और खुद को 1820 में एक स्वतंत्र देश घोषित किया। हालांकि इस राष्ट्रवादी विद्रोह में ग्रीक के लोगों ने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई क्रांतिकारी झंडे जैसे काले-सफेद-लाल धारियों वाले झंडे फहराए। कुछ झंडे नीले व सफेद रंग के भी थे, जिनमें संतों और क्रांतिकारी नारों की तस्वीरें थी। हालांकि 13 जनवरी, 1822 में नीला और सफेद रंग के झंडे को पहली बार राष्ट्रीय सभा द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया। इसके अलावा, ग्रीस के झंडे को आधिकारिक तौर पर 22 दिसंबर, 1978 को अपनाया गया।