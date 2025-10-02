IB ACIO Result 2025: जल्द ही जारी होगा रिजल्ट, यहां mha.gov.in से कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड

आईबी की ओर से IB ACIO Result 2025 कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 16 17 और 18 अक्टूबर 2025 को किया गया था। यहां देखें पूरी जानकारी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से IB ACIO Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें टियर-1 परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से टियर-1 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16, 17 और 18 सितंबर, 2025 को किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 3717 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि को दर्ज करके अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

IB ACIO Result 2025: ऐसे कर सकेंगे चेक आईबी की ओर से IB ACIO 2025 टियर-1 का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।