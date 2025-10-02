Language
    IBPS PO Mains Admit Card 2025: मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    आईबीपीएस की ओर से IBPS PO Mains 2025 मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीओ मुख्य परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। यहां देखें पूरी जानकारी।

    IBPS PO Mains Admit Card 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर IBPS PO MT XV 15 Mains एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    IBPS PO Mains Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा का एडमिट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "Mains Exam Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

