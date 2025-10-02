IBPS PO Mains Admit Card 2025: मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर IBPS PO MT XV 15 Mains एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।