RSSB Forest Guard Recruitment 2026: राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से फॉरेस्ट गार्ड एन्ड फॉरेस्टर पदों पर नियुक्तियों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। हालांकि, अधिसूचना में अभी तक आवेदन की तिथियों की जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही आयोग की ओर से आवेदन स्टार्ट किये जायेंगे।

भर्ती विवरण

इस भर्ती के माध्यम से कल 785 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

पद का नाम पदों की संख्या वनपाल 259 वनरक्षक 483 सर्वेयर 43

पात्रता एवं मापदंड

वनपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का सीनियर सेकेंडरी (10+2) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो।

वनरक्षक पदों के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है।

सर्वेयर पदों के लिए 12th उत्तीर्ण होने के साथ सिविल सर्वे में आईटीआई सर्टिफिकेट या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा न हो।

उम्मीदवार को राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान व देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है।

आवेदन का तरीका

इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉग इन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके किया जा सकता है। आवेदन के लिए पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

कितना मिलेगा वेतन

इस भर्ती में फॉरेस्टर पदों पर चयनित होने पर अभ्यर्थियों को पे- मैट्रिक्स लेवल 8 के तहत, फॉरेस्ट गार्ड पदों पर चयनित होने पर पे- मैट्रिक्स लेवल 4 और सर्वेयर पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे- मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार मासिक वेतन प्रदान किया जायेगा।