    Bihar Havildar Clerk Bharti: होम गार्ड विभाग में हवलदार क्लर्क पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, किसी भी स्टेट के युवा कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    बिहार होम गार्ड विभाग से हवलदार व क्लर्क के पदों पर भर्ती (Advt. No.-02/2026) निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम ति ...और पढ़ें

    Bihar Havildar Clerk Bharti 2026

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की ओर से पुलिस हवलदार एवं क्लर्क सीधी भर्ती के बाद होम गार्ड विभाग से क्लर्क एवं हवलदार के 64 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती (Advt. No.-02/2026: From Bihar Home Guard) निकाली गई है जिसके लिए आवेदन आज यानी 5 जनवरी से स्टार्ट कर दिए गए हैं।
    जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

    आवेदन के लिए पात्रता

    1. इस भर्ती में शामिल होने के लिए सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं।
    2. अभ्यर्थी ने 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट (12th) कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
    3. न्यूनतम आयु 24 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है।

    शारीरिक मापदंड

    अनारक्षित व पिछड़ा वर्ग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 165 सेमी होनी चाहिए व सीना 81 सेमी व फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी हो व सीना 79 सेमी व फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेमी निर्धारित है।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस व फीस

    • बिहार क्लर्क हवलदार आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर होम गार्ड बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद Application Link-Ref.:Advt. No.-02/2026: Apply Online for the Post of Havildar Clerk (From Bihar Home Guard) in Bihar Home Guard under Home Dept. (Special), Govt. of Bihar पर क्लिक करें।
    • पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें व फीस जमा करें।
    • इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके फॉर्म की स्थिति जांच लें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ सभी वर्गों के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

