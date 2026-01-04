BPSSC Vacancy 2026: बिहार पुलिस हवलदार एवं क्लर्क पदों पर आवेदन स्टार्ट, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की ओर से पुलिस हवलदार एवं क्लर्क के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे इस भर्ती के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12th/ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस भर्ती में बिहार राज्य से बाहर के राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के साथ ही पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार होगी।