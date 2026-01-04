Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BPSSC Vacancy 2026: बिहार पुलिस हवलदार एवं क्लर्क पदों पर आवेदन स्टार्ट, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:29 AM (IST)

    बिहार हवलदार क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 2 फरवरी तक जारी रहेगी। 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए स्वयं ही ऑनलाइन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Bihar Police havaldar and Clerk Bharti 2026

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की ओर से पुलिस हवलदार एवं क्लर्क के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे इस भर्ती के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12th/ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस भर्ती में बिहार राज्य से बाहर के राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के साथ ही पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार होगी।

    स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक यहां दिया जा रहा है।

    • फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर होम गार्ड बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद Application Link-Ref.:Advt. No.-01/2026: Apply Online for the Post of Havildar Clerk (Direct Recruitment) in Bihar Home Guard under Home Dept. (Special), Govt. of Bihar पर क्लिक करें।
    • नए पेज पर स्टेप 1 पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करें।
    • स्टेप 2 में फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके फॉर्म की स्थिति जांच लें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    bpsssc vacancy

    आवेदन फीस

    आवेदन पत्र भरने के साथ एप्लीकेशन फीस जमा करना अनिवार्य है, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म भरने के साथ सभी वर्गों के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- RRB Recruitment 2026: रेलवे में आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत सरकारी नौकरी पाने का मौका, 29 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई