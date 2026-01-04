BPSSC Vacancy 2026: बिहार पुलिस हवलदार एवं क्लर्क पदों पर आवेदन स्टार्ट, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई
बिहार हवलदार क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 2 फरवरी तक जारी रहेगी। 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए स्वयं ही ऑनलाइन ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की ओर से पुलिस हवलदार एवं क्लर्क के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे इस भर्ती के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12th/ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस भर्ती में बिहार राज्य से बाहर के राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के साथ ही पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार होगी।
स्वयं भर सकते हैं फॉर्म
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक यहां दिया जा रहा है।
- फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर होम गार्ड बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद Application Link-Ref.:Advt. No.-01/2026: Apply Online for the Post of Havildar Clerk (Direct Recruitment) in Bihar Home Guard under Home Dept. (Special), Govt. of Bihar पर क्लिक करें।
- नए पेज पर स्टेप 1 पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करें।
- स्टेप 2 में फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके फॉर्म की स्थिति जांच लें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
आवेदन फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ एप्लीकेशन फीस जमा करना अनिवार्य है, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म भरने के साथ सभी वर्गों के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।