    RRC ECR Apprentice 2025: अप्रेंटिसशिप के 1149 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:24 PM (IST)

    रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1100 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं या बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    RRC ECR Apprentice 2025: आवेदन के लिए दसवीं अनिवार्य।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के कुल 1149 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के लिए 25 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं या बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों का चयन कक्षा दसवीं में प्राप्त अंक और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

    एप्लीकेशन फीस

    सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

    RRC ECR Apprentice 2025: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

