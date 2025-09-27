Bihar Police Constable Bharti 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई
केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की ओर से Bihar Police Constable Bharti 2025 के लिए आवेदन 06 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 05 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल के कुल 4128 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बिहार में बतौर पुलिस कांस्टेबल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, पुलिस कांस्टेबल के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर 05 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
मद्य निषेध सिपाही और चलंत सिपाही: इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
कक्षपाल: इस पद पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं या इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो।
आयु-सीमा
- मद्य निषेध सिपाही के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित।
- कक्षपाल के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित।
- चलंत सिपाही के पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। इसके साथ ही लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पीईटी परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। साथ ही लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए पीईटी और दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया जाएगा।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सभी श्रेणी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।
