    RRB JE Vacancy 2025: आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 31 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदडों की जांच कर RRB JE Vacancy 2025 के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 35 हजार से ज्यादा वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

    RRB JE Vacancy 2025:  न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार रेलवे में सरकारी नौकरी के पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे आज से RRB JE 2025 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2569 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवार 02 दिसंबर तक ऑनलाइन फीस का भुगतान और 03 से 12 दिसंबर तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

    जरूरी आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आरआरबी की ओर से अभ्यर्थिययों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

     

    कैटेगरी वाइज पद संबंधित विवरण

    • सामान्य - 1090 पद
    • एससी- 410 पद
    • एसटी- 210 पद
    • ओबीसी- 615 पद
    • विकलांग- 244 पद

    आवेदन शुल्क

    आरआरबी में जूनियर इंजीनियर के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैटेगरी वाइज फीस भी निर्धारित की गई है। बता दें, आवेदन करने के लिए फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। ऑनलाइन फीस का भुगतान न करने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस निर्धारित है। 

    इस आधार पर होगा चयन

    अभ्यर्थियों का मूल्यांकन चार चरणों में किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा में गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा एक घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए स्टेज-2 परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। 

