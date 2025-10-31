ICSE ISC Exam Dates 2026: जल्द जारी होगी कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट, यहां बताए गए स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से ICSE कक्षा दसवीं और ISC कक्षा बारहवीं की डेटशीट जल्द ही जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए बेसब्री से डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाकर जल्द ही डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डेटशीट नवंबर माह में जारी की जा सकती है। बता दें, सीआईएससीई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले रुझानों की बात की जाए तो सीआईएससीई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट 25 नवंबर को जारी की गई थी। कक्षा दसवीं परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक और कक्षा बारहवीं परीक्षाओं का आयोजन 13 फरवरी से लेकर 05 अप्रैल तक किया गया था।