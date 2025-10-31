ICSE ISC Exam Dates 2026: जल्द जारी होगी कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट, यहां बताए गए स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
सीआईएससीई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जल्द ही जारी की जाएगी। डेटशीट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब्जेक्ट वाइज डेटशीट चेक कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन फरवरी, 2026 में किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से ICSE कक्षा दसवीं और ISC कक्षा बारहवीं की डेटशीट जल्द ही जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए बेसब्री से डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाकर जल्द ही डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डेटशीट नवंबर माह में जारी की जा सकती है। बता दें, सीआईएससीई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी।
पिछले रुझानों की बात की जाए तो सीआईएससीई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट 25 नवंबर को जारी की गई थी। कक्षा दसवीं परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक और कक्षा बारहवीं परीक्षाओं का आयोजन 13 फरवरी से लेकर 05 अप्रैल तक किया गया था।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट
सीआईएससीई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
- डेटशीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर डेटशीट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।
- पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसमें अपनी कक्षा के अनुसार सब्जेक्ट वाइज परीक्षा की डिटेल्स को अच्छे से जांच लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कब होगी परीक्षा
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ICSE कक्षा दसवीं परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी, 2026 से मार्च के मध्य तक और ISC कक्षा बारहवीं परीक्षा का आयोजन फरवरी माह के अंत से अप्रैल, 2026 तक किया जा सकता है। हालांकि सीआईएससीई की ओर से डेटशीट से संबंधित कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।
