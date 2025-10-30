CBSE Board Exam 2026 Date Sheet: सीबीएसई ने जारी की कक्षा दसवीं और बारहवीं की फाइनल डेटशीट, यहां देखें पूरी जानकारी
सीबीएसई की ओर से आज यानी 30 अक्टूबर को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा की एग्जाम डेट शीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस साल कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर फाइनल डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से प्रारंभ होंगी। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी (NEP-2020) के अनुसार कक्षा 10वीं के लिए दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें बोर्ड परीक्षा की डेटशीट
एक शिफ्ट में होगी परीक्षा
सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा केवल एक शिफ्ट सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
इस दिन होगी बोर्ड परीक्षा
सीबीएसई की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च, 2026 तक संचालित की जाएगी, जबकि कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 09 अप्रैल, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।
सीबीएसई ने क्या कहा
सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पहली बार डेटशीट परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले जारी कर दी गई है। इससे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और स्कूलों को कई लाभ होंगे। जैसे छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी पहले शुरू कर सकेंगे, जिससे उन्हें बोर्ड परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही सभी स्कूल बोर्ड कक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से योजना बना सकेंगे।
एग्जाम कैलेंडर में हुआ बदलाव
सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह अपने एग्जाम कैलेंडर को अपटेड कर लें, क्योंकि कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं।
