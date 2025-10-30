UPSSSC: यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, परीक्षा 9 नवंबर को होगी आयोजित
यूपीएसएसएससी की ओर से फॉरेस्ट गार्ड पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड के लिए जारी कर दी गई है। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अलग से जल्द ही जारी किये जायेंगे। परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ओर से फॉरेस्ट गार्ड पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही परीक्षा शहर की डिटेल के लिए सिटी स्लिप वेबसाइट के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
9 नवंबर को होगी परीक्षा
यूपीएसएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को लखनऊ एवं झांसी में स्थित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें सिटी स्लिप
- यूपीएसएसएससी फॉरेस्ट गार्ड सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर “Important Announcement” में सिटी स्लिप से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एवं दिया गया कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक अक्रें।
- इसके बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
ध्यान रखें कि सिटी इंटीमेशन स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रवेश पत्र पृथक से जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। अभ्यर्थी केंद्र पर प्रवेश पत्र एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।
भर्ती विवरण
यूपीएसएसएससी की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 709 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आपको बता दें कि पहले इस भर्ती के जरिये 693 रिक्त पदों को भरा जाना था जिसमें बाद में 16 पदों को जोड़ा गया था। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
