UPSSSC: यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, परीक्षा 9 नवंबर को होगी आयोजित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ओर से फॉरेस्ट गार्ड पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही परीक्षा शहर की डिटेल के लिए सिटी स्लिप वेबसाइट के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

9 नवंबर को होगी परीक्षा यूपीएसएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को लखनऊ एवं झांसी में स्थित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें सिटी स्लिप यूपीएसएसएससी फॉरेस्ट गार्ड सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर “Important Announcement” में सिटी स्लिप से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एवं दिया गया कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक अक्रें।

इसके बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। UP Forest Guard City intimation slip 2025 Link ध्यान रखें कि सिटी इंटीमेशन स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रवेश पत्र पृथक से जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। अभ्यर्थी केंद्र पर प्रवेश पत्र एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके।