    NWR Railway Recruitment 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के कुल 2162 पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल दो दिन का समय है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 02 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    NWR Railway Recruitment 2025: ऐसे करें आवेदन

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के कुल 2162 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार रेलवे में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल दो दिन का समय है। यानी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 02 नवंबर तक ही अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें, अन्यथा बाद में आवेदन करने के मौका नहीं दिया जाएगा।

    पात्रता मानदंड

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं या बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में ITI, NCVT या SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए।

    ऐसे करें स्वयं रजिस्ट्रेशन

    नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब आवश्यक दस्तावजों की कॉपी को अपलोड करें।
    • इसके बाद निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    एप्लीकेशन फीस

    ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

