RPSC Recruitment 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन दोबारा शुरू, 574 पदों पर होगी भर्ती
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 574 पदों पर आवेदन दोबारा शुरू किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। यहां देखें पूरी डिटेल्स।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए विज्ञापन दोबारा जारी किया गया है। बता दें, इससे पहले कुल 574 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना 13 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी, जिसे 18 सितंबर, 2025 को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 574 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री पूरी की हो। साथ ही उम्मीदवारों ने नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर Apply online link पर क्लिक करें।
- अब Recruitment Portal का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि जानकारी को दर्ज करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये, एससी एवं एसटी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है।
