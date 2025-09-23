RPSC Recruitment 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन दोबारा शुरू, 574 पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 574 पदों पर आवेदन दोबारा शुरू किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। यहां देखें पूरी डिटेल्स।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए विज्ञापन दोबारा जारी किया गया है। बता दें, इससे पहले कुल 574 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना 13 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी, जिसे 18 सितंबर, 2025 को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 574 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री पूरी की हो। साथ ही उम्मीदवारों ने नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।