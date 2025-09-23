Language
    Canara Bank Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से शुरू, इतना मिलेगा स्टाइपेंड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:35 PM (IST)

    केनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार केनरा बैंक की इस अप्रेंटिसशिप में शामिल होना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने से संबंधित यहां देखें पूरी जानकारी।

    Canara Bank Recruitment 2025: न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार केनरा बैंक से अप्रेंटिसशिप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो आज यानी 23 सितंबर से शुरू हो गई है। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। केनरा बैंक की ओर से अप्रेंटिसशिप के कुल 3500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    जरूरी योग्यता

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

    कितना मिलेगा स्टाइपेंड

    चयनित अप्रेंटिस को प्रतिमाह 15,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।

    आवेदन शुल्क

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है। 

