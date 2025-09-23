Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Bank SO Recruitment 2025: एप्लीकेशन विंडो आज से एक्टिव, यहां indianbank.in से करें तुरंत अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:59 PM (IST)

    इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 171 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    Indian Bank SO Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो आज यानी 23 सितंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार इंडियन बैंक में बतौर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 171 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.indianbank.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना मिलेगा वेतन

    स्केल- II के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये, स्केल- III के पद पर चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये और स्केल-IV के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,02,300 रुपये से लेकर 1,20,940 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 36 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक, बीएससी, एमसीए, एमएससी, एमबीए व अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, प्रोफेशनल ज्ञान, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 220 अंकों के 160 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू भी आयोजित कराया जाएगा।

    कैसे करें अप्लाई

    स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • अब एप्लीकेशन फीस का भुगतान करके फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • फॉर्म सबमिट करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: Indian Overseas Bank Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू, 90 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी