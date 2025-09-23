Indian Bank SO Recruitment 2025: एप्लीकेशन विंडो आज से एक्टिव, यहां indianbank.in से करें तुरंत अप्लाई

इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 171 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो आज यानी 23 सितंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार इंडियन बैंक में बतौर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 171 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.indianbank.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितना मिलेगा वेतन स्केल- II के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये, स्केल- III के पद पर चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये और स्केल-IV के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,02,300 रुपये से लेकर 1,20,940 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 36 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।