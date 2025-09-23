Indian Overseas Bank Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू, 90 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 127 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 127 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इंडियन ओवरसीज बैंक में बतौर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंडों की जांच कर इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता संस्थान से बीई या बीटेक किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

कितना मिलेगा वेतन एमएमजीएस-II के स्केल पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 64,820 रुपये से लेकर रुपये 93,960 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, एमएमजीएस-III स्केल के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 85,920 रुपये से लेकर रुपये 1,05,280 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, प्रोफेशनल ज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।