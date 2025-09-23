AAI Junior Executive Recruitment 2025: जूनियर एग्जक्यूटिव के पदों पर जल्द कर लें अप्लाई, यहां देखें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
एएआई में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल 976 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
- जूनियर एग्जीक्यूटिव (आर्किटेक्चर) के पद पर आवेदन करने के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री।
- जूनियर एग्जीक्यूटिव(इंजीनियरिंग सिविल) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी सिविल में स्नातक की डिग्री।
- जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री।
- जूनियर एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रॉनिक्स) इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, टेलिकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल्स में स्नातक की डिग्री।
- जूनियर एग्जीक्यूटिव (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी) इंजीनियरिगं, टेक्निकल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री।
उम्मीदवारों के पास गेट परीक्षा का स्कोरकार्ड भी होना चाहिए।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारो को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
कितना मिलेगा वेतन
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
कैसे करें अप्लाई
जूनियर एक्जीक्टिव के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल कर रख लें।
