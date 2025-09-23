BPSC AEDO Recruitment 2025: एईडीओ के 935 पदों पर 26 सितंबर तक आवेदन करने का मौका, यहां करें जल्द अप्लाई

Language
    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:31 PM (IST)

    बीपीएससी की ओर से BPSC AEDO 2025 के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल 26 सितंबर तक का ही मौका है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल 26 सितंबर तक का ही मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (BPSC AEDO 2025) के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। 26 सितंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in भी विजिट कर सकते हैं।

    पद संबंधित विविरण

    अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 374 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93 पद, अनुसूचित जाति के लिए 150 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 168 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पद, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28 पद आरक्षित किए गए हैं।

    कितना मिलेगा वेतन

    बीपीएससी एईडीओ के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,200 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    एईडीओ के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 अगस्त, 2025 के अनुसार 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सामान्य पुरूष वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी व सामान्य महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता विषय से 100-100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।

